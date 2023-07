Automóvel Club Brasil, na Lapa, terá hub de inteligência artificial

Rio - O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a prefeitura do Rio, vai instalar um espaço no Automóvel Club do Brasil, na Lapa, no Centro da cidade, sobre inteligência artificial (IA). O projeto tem como foco desenvolver ferramentas para solucionar problemas do município e também servir como polo para estudos de iniciativas privadas.



A estimativa é que seja inaugurado no primeiro semestre de 2023. O processo de revitalização é acompanhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação.

O novo espaço, que atualmente passa por revitalização, também espera receber empresas e startups voltadas para tecnologia a fim de enriquecer o estudo. De acordo com a diretora da Coppe, professora Suzana Kahn, o instituto desenvolve uma série de pesquisas, não apenas usando a IA, mas também treinando e capacitando profissionais.



"Nosso objetivo neste espaço é manter essa ideia de capacitar profissionais, além de criar um ecossistema com empresas, já que esse tema requer o debate de muitas questões éticas. Vamos cuidar para que esse local seja um catalisador para a chegada de outras empresas", explica a diretora.



A professora ressalta ainda a importância de investir em espaços como esse, tendo em vista que muitas profissões podem acabar por causa do avanço da inteligência artificial, assim como outras podem surgir. "O polo vai explorar a própria vocação do Rio, pois quando se trabalha na área de IA, também serve para a indústria e turismo, jogos, entretenimento, design", diz.