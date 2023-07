Polícia prende pai e filha após agressão a médica em hospital na Zona Norte

Rio - Pai e filha foram presos em flagrante por homicídio doloso com dolo eventual, na madrugada deste domingo (16), após agredirem a médica plantonista do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, Zona Norte do Rio. Por conta das agressões, uma paciente com quadro de saúde grave ficou sem acompanhamento médico e morreu na unidade.



De acordo com informações obtidas pelo DIA, André Luiz do Nascimento Soares chegou ao hospital com um corte no dedo da mão, sem gravidade. O homem estava acompanhado da filha, Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos. Funcionários da unidade pediram que ele aguardasse porque outros pacientes mais graves estavam sendo atendidos.



Insatisfeitos com a demora, os dois quebraram objetos do hospital e agrediram a única médica que estava de plantão. A mulher teve um corte na parte interna da boca e precisou receber cinco pontos. A paciente, que estava em estado grave, e precisava ser monitorada, acabou ficando sem acompanhamento e morreu.



Segundo informações, André e Samara também invadiram a sala vermelha, onde ficam os pacientes com quadros de saúde mais graves. Um deles, com infarto agudo do miocárdio, saiu da sala com a coluna de soro para se esconder no banheiro.



A Polícia Militar informou que uma equipe do 41° BPM (Irajá) foi acionada para a unidade e encaminharam os dois para a 38ª DP (Brás de Pina), onde o caso foi registrado. Na delegacia, pai e filha ameaçaram, de morte, a médica e outros funcionários do hospital.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. A corporação informou que André também foi autuado por lesão corporal.