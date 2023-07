santo do dia

Santo Inácio de Azevedo e companheiros

Inácio de Azevedo e mais um grupo de 40 missionários foram martirizados no século XVI, durante uma viagem missionária ao Brasil. Eles são conhecidos como os Mártires do Brasil ou Mártires do Maranhão. No caminho para o país, os missionários foram atacados por corsários franceses que se opunham à influência católica na região. Apesar dos perigos e ameaças, Inácio e seus companheiros se recusaram a renunciar à sua fé e ao seu chamado missionário. Após torturas, foram lançados ao mar, jogados vivos para morrerem afogados, testemunhando com heroísmo seu amor a Deus.