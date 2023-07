Justiça condena miliciano Léo do Rodo a 10 anos de prisão

Rio - A Justiça do Rio condenou o miliciano Leandro Pereira da Silva, conhecido como Léo do Rodo, a 10 anos de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de ser o responsável por planejar e executar vários crimes a mando da milícia, sendo apontado como um dos líderes do grupo que atua em áreas da Zona Oeste do Rio.



Na sentença, do juiz Marcelo Alberto Chaves Villas, titular da 2ª Vara Criminal do Fórum Regional de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, ainda é destacado que Léo do Rodo faz parte do grupo paramilitar de Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em junho de 2021.



No documento, o magistrado afirma que, no grupo de milicianos, "chama atenção o "profissionalismo" da organização criminosa, haja vista os membros terem que cumprir horários e plantões, executarem ordens de seus superiores, para isso recebiam pagamento por suas funções, como eles mesmo chamam, uma verdadeira 'firma'".

O juiz ainda expõe que "a organização criminosa atua com extrema violência, ostentando e utilizando rotineiramente armas de uso estrito, como fuzis e pistolas, instalando em Santa Cruz e adjacência o pânico na segurança pública".



Antes de se tornar miliciano, Léo do Rodo integrava o tráfico de drogas, sendo um dos "soldados" do Comando Vermelho, quando a facção comandava a região de Santa Cruz. Ele chegou a ficar um tempo foragido na Região dos Lagos, voltando para a Zona Oeste recrutado pela milícia por ter

características muito parecidas com alguns de seus integrantes.



O miliciano está preso por outros crimes e teve seu processo desmembrado de outra investigação, que apurou fatos relacionados à milícia comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera. De acordo com o documento, o grupo fez alianças com outras quadrilhas armadas para conseguir expandir a área de atuação da Baixada Fluminense para a Zona Oeste. Foi a partir desse movimento que Léo passou a obedecer às ordens de Ecko.



A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) fez a receptação de conversas telefônicas de Léo do Rodo com outros milicianos, um deles o Zulu, onde detalham crimes planejados por eles. Os dois falaram sobre assassinatos, extorsões, compra de armamentos e invasão de territórios.



Léo do Rodo foi preso em 2020 por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Cruz, na Zona Oeste, por porte ilegal de arma. Com ele, foram apreendidos duas pistolas glock, três carregadores e uma granada.