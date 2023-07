Copa do Mundo Feminina: Tradicional Rua de Vila Isabel faz pintura e evento para mulheres

Rio - No clima de entusiasmo pela Copa do Mundo Feminina, moradores de Vila Isabel se juntaram em uma celebração única: a tradicional pintura da Rua Pereira Nunes, que aconteceu neste domingo (16). Com orgulho, eles mantêm viva a tradição que existe há 40 anos na região. O primeiro jogo da seleção brasileira vai acontecer na próxima segunda-feira (24) e, para apoiar e empoderar as mulheres, a associação de moradores realizará um evento para 100 pessoas, com café da manhã liberado, além de assessoria jurídica no local.

Diferente do torneio masculino, a busca por patrocinadores para auxiliar nos custos da decoração foi um desafio, o que impediu que a rua fosse completamente enfeitada. "Foi só um desenho, até que grande, e fizemos para não passar em branco. Corri atrás de um patrocínio para pintar a rua toda, mas não consegui. A ideia é que seja um arco para que na próxima a gente faça exatamente o que fazemos na masculina", disse o organizador Celso Mendes.

"Vamos ter um telão transmitindo o jogo para 100 mulheres e, no intervalo, uma responsável da federação carioca vai falar sobre a arbitragem feminina, e uma advogada sobre os direitos das mulheres. Pode ter alguma mulher precisando de ajuda jurídica e, quem sabe, podemos ajudar. Esse auxílio será gratuito", completou Mendes.

Ainda de acordo com o organizador, o evento vai acontecer dentro da Associação de Moradores de Vila Isabel (Via), para que nenhuma mulher seja importunada: "A gente quer fazer um evento legal, o local é fechado e queremos que seja algo diferente, sem homem pra encher o saco, apenas mulheres discutindo futebol com segurança. Vamos receber essas 100 e que na próxima Copa do Mundo Feminina tenhamos outras 500 querendo participar".

Campanha Pix

aqui). Na tentativa de viabilizar a iniciativa, foi realizada uma campanha para arrecadar fundos e garantir a pintura na rua, o café da manhã e a decoração no entorno da associação. Quem quiser doar é só procurar a página oficial da Galera da Pereira Nunes no Instagram ().

O Brasil está no Grupo F do Mundial, ao lado de Panamá, Jamaica e França. Já a estreia será no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium. O espaço fica na Boulevard 28 de setembro, 174, e as primeiras mulheres que chegarem ao local ganharão uma camisa especial.