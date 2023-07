Seap apreende 138 celulares em cadeia de Japeri

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu, nesta segunda-feira (17), 138 aparelhos celulares e drogas durante uma fiscalização na Cadeia Pública João Carlos da Silva, em Japeri, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Subsecretaria Operacional, a ação contou com apoio de forças de segurança.



Os aparelhos foram encontrados dentro das dependências da unidade prisional, juntamente com uma série de material supostamente apontado como entorpecente.



Toda a apreensão foi levada para a 63ª DP (Japeri) onde o caso foi registrado e será apurado.