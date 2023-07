santo do dia

São Francisco Solano

São Francisco Solano foi um frade franciscano e missionário espanhol nascido em 1549, na cidade de Montilla. Ele dedicou sua vida ao serviço de Deus e à propagação do Cristianismo, especialmente entre os povos indígenas da América do Sul. São Francisco Solano enfrentou inúmeros desafios em sua jornada missionária. Ele viajou pelas regiões montanhosas e selvagens do Peru, muitas vezes caminhando a pé por longas distâncias. Sua mensagem de amor e compaixão conquistou os corações dos povos indígenas e ele se tornou conhecido por seus milagres e pela cura de enfermidades.