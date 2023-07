Absurdo: carro e moto disputam espaço com pedestres em passarela

Uma cena inusitada chamou atenção de moradores e motoristas de Barros Filho, na Zona Norte. Um carro, uma motocicleta e pedestres provocaram um 'congestionamento' ao tentarem atravessar uma passarela ao mesmo tempo. Ainda não há informações de quando o flagrante aconteceu, mas imagens que circulam nas redes sociais registraram a confusão.

No vídeo, é possível ver um veículo preto tentando subir a passarela, enquanto dois pedestres também passam por ela. Um deles parece se espremer na lateral do automóvel para conseguir passar. No mesmo momento, há um motociclista tentando descer pelo local. "Quando pensa que viu de tudo, olha só, o carro tentando subir a passarela", diz a pessoa que registrou o momento.

A passarela em questão dá acesso a estação de trem do bairro. Segundo moradores, por mais que pareça impossível, esse tipo de manobra já foi feito no local. De um dos lados fica o acesso ao Complexo do Chapadão. Com isso ladrões de carro que vem pela Estrada João Paulo atravessam o veículo roubado por ali, para evitar viaturas da Polícia Militar, que ficam no acesso à Avenida Brasil. A diferença, é que anteriormente a manobra costumava ser feita de madrugada.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa é infração gravíssima, podendo receber multa de R$ R$ 880,41.