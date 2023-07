A Estrada Rio D'Ouro, na Pavuna, Zona Norte do Rio, precisa de mais atenção. Não tem calçada, a iluminação é péssima, não tem ponto de ônibus e o asfalto é praticamente inexistente. Precisam olhar mais para o nosso bairro! Parece que as coisas só funcionam na Zona Sul e na Zona Oeste. A Pavuna está largada! Obras precisam ser feitas com urgência na Estrada Rio D'Ouro!