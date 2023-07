Eu gostaria de fazer uma solicitação em nome de todos que transitam pela Linha Vermelha diariamente. Além dos problemas já conhecidos que existem lá, as faixas de divisão de pista estão totalmente apagadas. Com a escuridão, fica muito difícil enxergar a pista e qualquer tipo de sinalização durante a noite. Um perigo numa das vias mais movimentadas do estado.