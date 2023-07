Casal dos EUA deixa que cachorro escolha qual será o sexo de bebê

Texas (EUA) - Um casal se tornou viral depois que decidiu deixar que o cachorro ajudasse a escolher qual seria o sexo do primeiro. A opção veio depois que Serena e Jacob Cukjati, de San Antonio, no Texas (EUA), tiveram dificuldades para engravidar e precisaram realizar a fertilização in vitro.



Em um vídeo no TikTok, o casal revelou que estava com dificuldades para escolher entre embriões masculinos e femininos. “Ok, então não conseguimos decidir se queremos primeiro transferir o embrião de uma menina ou de um menino. Temos duas meninas e um menino para vocês que são novos”, disse Serena Cukjati no vídeo.



O casal afirma que pediu a opinião do médico, mas o especialista disse que “o nosso menino e uma de nossas meninas eram exatamente iguais (...) Então decidimos que Charlie [o cachorro] pegaria nosso embrião essencialmente”, continuou Serena, segurando duas bolas de tênis.

“Escrevemos menino e menina em cada uma dessas bolas e vamos lançá-las ao mesmo tempo. Qualquer uma que ele traga de volta, é com isso que vamos continuar e será definitivo”.



Jacob então se prepara para jogar as bolas em um gramado, enquanto os cachorros se preparam para correr – além de Charlie, o casal também é tutor de Bone, embora a decisão tenha ficado apenas para um deles.



Após o arremesso, os cães correm para a busca, e Charlie parece indeciso em qual das duas bolinhas irá. “Espere, ele está indo e voltando”, apontou Jacob, enquanto Charlie andava de um lado para o outro. "Qual deles será?"



Ao The Post, o casal disse que a fertilização in vitro “tirou muitas das surpresas que nós poderíamos ter, pois é um processo muito mais sobre ciência do que sobre acaso”.



“Realmente queríamos encontrar oportunidades para adicionar um pouco de magia ao crescimento de nossa família e sentimos que incluir nossos cães era a ideia perfeita, já que eles são uma parte tão importante de nossas vidas”, afirmou.



O vídeo termina com Charlie segurando uma das bolas de tênis enquanto um texto pede aos seguidores: “voltem no dia 7 de agosto para descobrir qual embrião Charlie escolheu!”.