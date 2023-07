santo do dia

São Símaco

São Símaco nasceu no final do século V em Sardenha, na Itália. Ele foi um destacado líder religioso e Papa da Igreja Católica Romana de 498 até sua morte, em 514. Durante seu papado, São Símaco enfrentou uma série de desafios e controvérsias dentro da Igreja. Uma das principais questões que ele teve que lidar foi o Cisma Acaciano, um conflito entre as igrejas ocidental e oriental sobre a questão do monofisismo. O Papa Símaco trabalhou incansavelmente para restaurar a unidade entre as igrejas e defender a ortodoxia católica. Além disso, também foi um defensor da autoridade papal.