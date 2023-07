Ação foi uma pedreira

A Polícia Militar deflagrou ontem uma operação no Complexo da Pedreira, entre Costa Barros e Pavuna, na Zona Norte. Apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos de cargas e veículos na região, Luiz Henrique Alves da Silva, o Moringa, de 29 anos, foi preso com três suspeitos.

Durante tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram um carro e entraram numa casa na localidade Fim do Mundo. Os policiais do 41º BPM (Irajá) montaram um cerco e prenderam o quarteto.

Moringa também é apontado como chefe do tráfico no Morro da Quitanda, no complexo. Com eles, os policiais apreenderam três pistolas, três radinhos, uma granada e drogas. O veículo em que estavam era roubado.

O Morro do Urubu, do Engenho e da Galinha também foram alvos da PM ontem em ações do 3º BPM (Méier). Já policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) incursionaram nas favelas do Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial. Um suspeito foi preso e com ele foram apreendidos uma pistola, grande quantidade de drogas e um rádio transmissor.

Em São João de Meriti, equipes do 21º BPM, com apoio do 39º BPM (Belford Roxo) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atuaram na Favela Guarani. Um suspeito ficou ferido e outros três foram presos com uma pistola e drogas.

Na segunda-feira, o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, foi cenário de um intenso confronto entre PMs e traficantes. Um suspeito ficou ferido e dois foram presos. Foram apreendidos um fuzil, radinho, cinco granadas e drogas.