Rua Araticum, no Anil, registra mais uma morte

Rio - A Rua Araticum, no Anil, Zona Oeste da cidade, registrou mais uma morte, nesta terça-feira (18). Com isso, subiu para 15 o número de homicídios na via, em menos de cinco meses. Segundo testemunhas, o homem, ainda não identificado, estava sem a cabeça e com mãos e pés amarrados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local e encontraram a vítima morta. Bombeiros também foram acionados às 20h40 para a remoção do corpo, que foi levado para o IML do Centro do Rio. Segundo a corporação, o homem tinha aproximadamente 25 anos.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Moradores da região têm se referido ao local como "Rua da Morte". "Simplesmente um corpo sem cabeça na porta da minha casa. Araticum virou faixa de gaza", escreveu uma. "Mais um dia normal, chegar na Araticum e ver um corpo morto no chão", disse outro.

O bairro vive uma rotina de confrontos entre traficantes e milicianos por conta de uma disputa pelo controle do território. A Zona Oeste viveu sob forte influência de milicianos durante anos, mas, recentemente, traficantes têm tentado invadir as comunidades para expandir os pontos de tráfico de drogas no Rio. A disputa do Comando Vermelho contra os paramilitares e o Terceiro Comando Puro também conflagrou a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Itanhangá, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Praça Seca. Na Zona Norte, o conflito ainda ocorre nos Morros do Fubá e Campinho.