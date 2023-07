Mudança na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais é criticada por ONGs

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (18), a troca do comando da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA). Após mais de dois anos no cargo, o advogado Vinicius Cordeiro foi substituído por Flávio Fernando Prado, mais conhecido como Flávio Ganem. A mudança, no entanto, gerou muitas críticas de entidades que atuam em prol dos animais.

Ao MEIA HORA, a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Barra da Tijuca, Jomara Knoff, lamentou a troca. "A Secretaria precisa de gestão e não de alguém que simplesmente gosta de animais. Foi interesse político. [O Flávio] não é um gestor e não é uma pessoa da proteção animal carioca. Exoneraram um que estava fazendo e colocaram um desconhecido que a gente não aprova", criticou.

Renata Prieto, fundadora da ONG Garra, relembrou o trabalho do ex-secretário e reclamou na troca. "O Vinicius entrou com muitos desafios e soube fazer uma gestão limpa, honesta e democrática. O que nos incomoda no Flávio é que ele é não protetor dos animais, não é simpatizante da causa e nunca foi ativista. Ele está entrando no Rio sem pedir licença e sem ética nenhuma."

A presidente da ONG Ajuda Patas, Bruna Saraiva, também se manifestou. "Infelizmente o Vinicius foi exonerado. A gente não sabe nada desse Flávio Ganem, e o que nos preocupa mais é que ele não é gestor, não é protetor e não é atuante na causa animal. Ele está entrando na secretaria para ganhar mídia. Estamos completamente insatisfeitos", disse.

Natural de São Paulo, o novo secretário afirmou, em suas redes sociais, que tem compromisso com os animais. "É com imensa gratidão que recebo a nomeação. (...) Reafirmo meu compromisso em trabalhar em prol dos animais e de toda a população do Rio de Janeiro. Nossa missão é garantir que os animais sejam tratados com dignidade e respeito, buscando soluções efetivas para questões como abandono, maus-tratos e tráfico ilegal. Estou ciente dos desafios que enfrentaremos, mas estou determinado a superá-los", postou Flávio, que integrava a equipe de assessores parlamentares do deputador federal Bruno Ganem (Podemos-SP).

Vinicius Cordeiro também se pronunciou sobre a troca nas redes sociais. "Missão cumprida! Essa importante política pública é uma realidade na nossa cidade e já apresentamos recordes e índices satisfatórios neste órgão. Continuamos na luta por uma proteção animal de verdade", escreveu.

Em nota, o vereador Marcos Paulo (PSOL) lamentou a mudança na pasta. "Infelizmente a causa animal é negligenciada historicamente pela prefeitura. Os desafios da defesa animal têm suas particularidades na cidade do Rio, sendo necessário conhecimento."

Procurada, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais informou que o novo secretário chegou para reorganizar a equipe do órgão. A assessoria, no entanto, não se manifestou sobre as críticas feitas ao novo titular. O espaço segue aberto para manifestação.

