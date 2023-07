Máquinas do Jaé, novo cartão de bilhetagem do Rio, começam a ser instaladas no BRT

O primeiro passo foi a instalação das máquinas. O novo cartão ainda não estava sendo distribuído no local. Os usuários do transporte abordados pela reportagem se dividiram entre aqueles que não sabiam da mudança e os que estavam a par. Ninguém se demonstrou resistente à novidade. Inicialmente, o Jaé será utilizado exclusivamente no sistema BRT, da Prefeitura do Rio. Os cartões Riocard seguirão funcionando na capital até o fim de janeiro do ano que vem. Rio - Passageiros que circularam no Terminal do BRT Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, tiveram o primeiro contato com a mudança da bilhetagem que se iniciou nesta quarta-feira (19) no modal. Máquinas da Jaé, a nova plataforma de bilhetagem digital da cidade do Rio, já estavam instaladas neste terminal. Mas a transição do Riocard para o novo sistema será lenta e gradual até o dia 31 de janeiro de 2024.O primeiro passo foi a instalação das máquinas. O novo cartão ainda não estava sendo distribuído no local. Os usuários do transporte abordados pela reportagem se dividiram entre aqueles que não sabiam da mudança e os que estavam a par. Ninguém se demonstrou resistente à novidade. Inicialmente, o Jaé será utilizado exclusivamente no sistema BRT, da Prefeitura do Rio. Os cartões Riocard seguirão funcionando na capital até o fim de janeiro do ano que vem.

A diarista Caroline Santana, 27, usa o BRT para ir e voltar do trabalho na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela gostou do novo sistema. "Eu acho mais fácil para trabalhar e mais prático também", contou. Ela ficou sabendo da substituição pela vizinha. Caroline afirma que vai providenciar o cartão quando estiver disponível.



A manicure Fabíola Oliveira, 20, utiliza o modal quando precisa comprar material para o salão de beleza em Madureira, na Zona Norte. Para o transporte, ela usa o Riocard e não sabia que a bilhetagem iria mudar. Ao ser informada, ela aprovou a mudança. "Legal. Vou esperar. O que eles decidirem está decidido", afirmou.



Moradora de Campo Grande, Eliane de Jesus, 44, usa bastante os corredores Transolímpica e Transoeste para trabalhar. Ela havia sido informada da mudança na manhã de quarta-feira: "Estava perguntando à menina, acabei de parar para me informar sobre como funciona". Eliane mostrou um panfleto informativo e disse que vai baixar o aplicativo da nova bilhetagem.



"Por enquanto, estão usando só no BRT. Eu procurei me informar porque uso muito o transporte. Achei a notícia boa. Está melhorando pra gente. Quanto mais praticidade, melhor pros trabalhadores", elogia Eliane.



A implementação do Jaé começou neste dia 19 de julho, com uma operação parcial no BRT. Nesta primeira fase não haverá integração com outros modais de transporte (ônibus, vans, VLT, etc). Quem utiliza somente o BRT como meio de transporte, poderá pagar a passagem com QR Code, NFC (por aproximação) ou com o cartão Jaé, que poderá ser adquirido nas máquinas de autoatendimento localizados nas estações do BRT, mas que ainda não estavam funcionando nesta quarta (19).



A plataforma de bilhetagem permite pagamento por QR Code ou pelo novo cartão físico.

Através do aplicativo o passageiro poderá realizar as seguintes operações:

. Pagar a sua passagem no celular, por meio de QR Code

. Consultar saldo

. Ver o extrato de utilização

. Fazer recarga por PIX, crédito, débito ou boleto



Renata Martins Paiva, 38, utiliza o BRT praticamente todo dia para ir da Taquara, na Zona Oeste, para a faculdade de Pedagogia na Uerj, Zona Norte. Ela usa o Riocard para ir para o trabalho e o Passe Livre para a universidade. "Não sabia que era hoje que mudaria. Acabei de cadastrar o meu RioCard como intermunicipal e para a tarifa social. Vou entrar no site para verificar como será feito", comentou.



Em breve, será divulgado pela Jaé o cronograma de cadastro e entrega dos cartões referentes à gratuidade. Os usuários que têm direito são idosos com mais de 65 anos; estudantes da rede pública municipal, estadual e federal; e pessoas com deficiência (PCD) ou em tratamento pelo SUS, INSS e acompanhantes.



Leonardo Arruda, 30, usa o BRT entre três e quatro vezes por semana e não sabia da mudança. "O Riocard era bom. Dava duas passagens. Esse novo, tem que ver como vai ser. O que vai ter de vantagem", opinou.



O pintor Douglas Porto Canela, 30, já sabia da nova bilhetagem. Usuário diário do modal, ele foi informado no próprio BRT sobre a mudança. "Eu soube pelo pessoal que fica comunicando. Se for benéfico pra nós, show de bola. Agora, se for para dar transtorno, complicado", contou. O trabalhador ressaltou que pretende usar o Riocard até o fim do prazo de transição, em 31 de janeiro de 2024.



O assistente administrativo Miguel Fernando utiliza o Bilhete Único para ir para o trabalho. Ele soube da mudança durante o anúncio do novo terminal rodoviário Gentileza no Centro do Rio. "Falaram que iriam mudar o cartão, que teriam integrações. Mas não falaram mais sobre isso. Vou ter que trocar. O Riocard tem um bilhete único que ajuda muita gente. Queria saber se esse cartão vai ter o mesmo sistema ou se vai ser melhor, né? Tem que ajudar todo mundo, principalmente os trabalhadores", cobrou.



A nova plataforma de bilhetagem da cidade do Rio foi anunciada pela prefeitura na terça-feira (18). Por enquanto, ela só funciona nos BRTs, mas em novembro, o Jaé passará a ser utilizado em todos os transportes públicos do município do Rio (ônibus, vans, cabritinhos, VLT e BRT). A mudança pretende dar mais transparência aos dados operacionais dos transportes e possibilitar uma melhora no serviço oferecido. Um dos objetivos é que o Poder Municipal obtenha mais controle sobre o fluxo de passageiros no transporte.

O sistema passa a operar com exclusividade na capital a partir de fevereiro do ano que vem, quando os cartões RioCard Mais não serão mais aceitos nos transportes municipais. Nesta fase, o passageiro que utiliza os transportes intermunicipais, do Governo do Estado, terá que andar com os dois cartões para realizar a integração. A Secretária Municipal de Transportes ressalta que o Jaé vai fazer todas as integrações e todos os benefícios tarifários. O usuário não vai perder nenhum benefício. O passageiro vai pegar o cartão antigo, vai em uma loja da Jaé e pedir para vincular os dois cartões, o municipal e o intermunicipal.

A partir de fevereiro de 2024, quem precisar de integração intermunicipal deverá primeiro utilizar o cartão RioCard e na sequência o Jaé para liberação da catraca.

Onde adquirir o cartão Jaé



Na primeira fase de operação, o Jaé poderá ser adquirido através das Máquinas de Autoatendimento localizadas nas estações do BRT. A primeira via do cartão Jaé é gratuita. Ao adquirir o seu cartão, o passageiro deixará uma caução de R$ 4,30. Esse valor será restituído, tornando-se crédito para pagar a passagem assim que for realizado o cadastro no App Jaé para o cartão ser associado à conta.



Para isso, o primeiro passo é baixar o App Jaé e realizar o cadastro. Depois, o usuário deve clicar na opção "cartão" e seguir os passos para associar. O terceiro passo, é dirigir-se até uma máquina de autoatendimento Jaé, localizada nas estações do BRT, para validar o processo de associação do seu cartão.