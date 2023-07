Maior evento da matemática brasileira começa na próxima segunda-feira no Rio

Rio - O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) realiza entre os dias 24 e 28 de julho o 34º

Colóquio Brasileiro de Matemática (CBM), a mais abrangente reunião científica da comunidade matemática brasileira. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros, de grande renome internacional, vão apresentar avanços em diversas áreas da matemática. Temas atuais como a presença de mulheres na ciência, a pandemia de Covid-19 e as perspectivas para os jovens matemáticos também vão ser abordados.



Realizado desde 1957, a última edição do evento ocorreu no formato on-line devido a pandemia. O encontro reúne, a cada dois anos, pesquisadores, professores e alunos de graduação e pós-graduação de todo o país. "Depois de 4 anos desde o último Colóquio presencial, tendo passado por uma pandemia, isolamento e muitos desafios, será uma grande alegria viver o reencontro da nossa comunidade matemática. Não vejo a hora de ver o Impa cheio de jovens estudantes de todo o Brasil, fervilhando com trocas de ideias e discussões matemáticas", afirmou Carolina Araujo, pesquisadora do Impa e coordenadora do evento.



A edição deste ano contará com a participação de seis plenaristas internacionais, entre eles, o matemático Federico Ardila, pesquisador da Universidade de São Francisco (EUA), que já trabalhou ao lado do medalhista Field June Huh, em teoria dos matroides – tema da palestra no Colóquio.



Ardila também é conhecido como DJ e é famoso por utilizar música para otimizar o aprendizado da matemática. A iniciativa chegou a render ao colombiano diversos prêmios como o da Associação Americana de Matemática (MAA, por sua sigla em inglês) "por inspirar alunos dentro e fora das salas de aula da San Francisco State University", em 2020.

Em sua página na internet, o matemático se apresenta ainda como autor de quatro axiomas sobre educação e a disciplina. Além de Ardila, participa do CBM o físico Bernard Derrida, pesquisador do Collège de France - instituição de pesquisa mais prestigiada na França, onde ele ocupa a cadeira de física estatística. Os estudos de Derrida estão concentrados em sistemas dinâmicos, teoria de meios desordenados, física de não-equilíbrio e modelagem em biologia. O trabalho já rendeu a ele a Medalha Boltzmann - o mais importante prêmio da União Internacional de Física Pura e Aplicada concedido à físicos que obtiveram resultados positivos em mecânica estatística.



Também estão confirmados no evento: Camillo De Lellis, pesquisador do Institute for Advanced Study (EUA), que trabalha com análise geométrica e equações diferenciais parciais; Laura DeMarco, pesquisadora da Universidade de Harvard (EUA), que desenvolve pesquisas na área de sistemas dinâmicos, geometria aritmética e análise complexa; Claudia Polini, pesquisadora da University of Notre Dame (EUA), especializada em álgebra comutativa, teoria ergódica e sistemas dinâmicos; e Omri Sarig, pesquisador do Weizmann Institute of Science (Israel), que ocupa a cadeira Theodore R. and Edlyn Racoosin na Faculdade de Matemática e Ciência da Computação do instituto.

Palestra sobre as contribuições da matemática para a pandemia de Covid-19



O Colóquio conta ainda com três palestras de divulgação. Uma delas é de Paulo Silva, da Unicamp. O pesquisador vai abordar na palestra "Uma resposta ótima à pandemia de Covid-19" as contribuições da comunidade matemática durante a pandemia, com foco nos modelos utilizados nas primeiras projeções que embasaram a necessidade de lockdowns.



A palestra especial ficará por conta do doutor pelo Impa Marcelo Campos e do pesquisador da PUC-Rio Simon Griffiths. A dupla vai abordar Uma melhoria exponencial para os números de Ramsey - avanço mais significativo na área desde 1935. O grupo que se debruçou sobre o problema contou ainda com Robert Morris, pesquisador do Impa, e Julian Sahasrabudhe, da Universidade de Cambridge.



Também vão ocorrer 23 sessões temáticas, quatro cursos introdutórios, seis cursos avançados e duas mesas redondas com os temas: Mulheres na Ciência e Políticas Públicas: Como equacionar? e Perspectivas da juventude matemática brasileira: uma mesa redonda voltada aos professores e gestores de graduação e pós-graduação em matemática no país.

O evento será realizado presencialmente na sede do Impa, localizada na Estrada Dona Castorina, 110, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, das 8h às 20h15. O 34º CBM é voltado para estudantes e pesquisadores da área.