Dupla é presa após roubar idosa em frente a um centro espírita em Niterói

Rio - Dois homens foram presos após uma idosa ser assaltada na saída de um centro espírita no Barreto, em Niterói, na terça-feira (18). A dupla foi encontrada em Icaraí, cerca de 5 quilômetros de distância de onde aconteceu o roubo, depois que os policiais do Niterói Presente acessaram a localização do aparelho roubado. Um deles foi autuado por roubo e outro por receptação.

No fim da noite de terça, os agentes receberam informações sobre o crime e de onde os suspeitos estariam. Com isso, eles foram à Rua General Silvestre, em Icaraí, onde encontraram um dos homens com o celular. Em seguida, prosseguiram as buscas até encontrar o segundo suspeito, que carregava a bolsa e outros pertences da vítima.

Os dois foram encaminhados à 77ª DP (Icaraí) e autuados em flagrante. Na distrital, os policiais identificaram que um dos suspeitos já havia sido condenado por roubo e havia deixado o sistema penitenciário há dez dias. O segundo envolvido, autuado por receptação, também já tinha anotações por roubo e furto.