Cronograma da gratuidade

Em breve, será divulgado pela Jaé o cronograma de cadastro e entrega dos cartões referentes à gratuidade. Os usuários que têm direito são idosos com mais de 65 anos; estudantes da rede pública municipal, estadual e federal; e pessoas com deficiência (PCD) ou em tratamento pelo SUS, INSS e acompanhantes.

O pintor Douglas Porto Canela, 30, já sabia da nova bilhetagem. Usuário diário do modal, ele foi informado no próprio BRT sobre a mudança. "Eu soube pelo pessoal que fica comunicando. Se for benéfico pra nós, show de bola. Agora, se for para dar transtorno, complicado", contou. O trabalhador ressaltou que pretende usar o Riocard até o fim do prazo de transição, em 31 de janeiro de 2024.