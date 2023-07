Ainda sem integração

Nesta primeira fase não haverá integração com outros modais de transporte (ônibus, vans, VLT, etc). Quem utiliza somente o BRT como meio de transporte, poderá pagar a passagem com QR Code, NFC (por aproximação) ou com o cartão Jaé, que poderá ser adquirido nas máquinas de autoatendimento localizados nas estações do BRT, mas que ainda não estavam funcionando ontem.

Moradora de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, Eliane de Jesus, 44, usa bastante os corredores Transolímpica e Transoeste para trabalhar. Ela havia sido informada da mudança na manhã de ontem: "Estava perguntando à menina, acabei de parar para me informar sobre como funciona". Eliane mostrou um panfleto informativo e disse que vai baixar o aplicativo da nova bilhetagem.