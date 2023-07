Usuário não sabiam, mas aprovaram a patricidade

A implementação do Jaé começou neste dia 19 de julho, com uma operação parcial no BRT. Moradora de Campo Grande, Eliane de Jesus gostou da praticidade.

"Por enquanto, estão usando só no BRT. Eu procurei me informar porque uso muito o transporte. Achei a notícia boa. Está melhorando pra gente. Quanto mais praticidade, melhor pros trabalhadores", elogia Eliane.

O assistente administrativo Miguel Fernando utiliza o Bilhete Único para ir para o trabalho. Ele soube da mudança durante o anúncio do novo terminal rodoviário Gentileza no Centro do Rio. "Falaram que iriam mudar o cartão, que teriam integrações. Mas não falaram mais sobre isso. Vou ter que trocar. O Riocard tem um bilhete único que ajuda muita gente. Queria saber se esse cartão vai ter o mesmo sistema ou se vai ser melhor, né? Tem que ajudar todo mundo, principalmente os trabalhadores".