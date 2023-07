santo do dia

Santo Aurélio

A Igreja da África, durante os anos de 392 até 429, foi agraciada com o governo santo do primeiro Bispo de Cartago, que se santificou tornando seu povo também santo. Santo Aurélio nasceu no século IV, e desde diácono se destacava pela caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da Liturgia. Aurélio esteve como Bispo responsável por toda uma região. Não possuía grandes dotes intelectuais, porém, na Providência Divina, tinha amizade com o sábio Bispo de Hipona: Santo Agostinho. Unido ao Doutor da Graça, pôde combater heresias que encontraram a condenação no seu tempo.