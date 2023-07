'Foi uma covardia feita com meu irmão", desabafou Thiago Holanda, irmão de Thalles da Silva Holanda, de 24 anos, na manhã de ontem, durante reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. A vítima foi esfaqueada por um colega de trabalho em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo Thiago, até o momento, a família só sabe dos fatos contados pelos demais colegas de trabalho de Thalles sobre o ocorrido. "Ele não deixou o rapaz trabalhar e, no momento que o homem retornou, ele [Thalles] foi conversar. Eu não sei se o rapaz já tinha premeditado algo, porque levou ele para um lugar que não tinha câmera e esfaqueou meu irmão, foi o que aconteceu", disse.

Em seu relato, o irmão da vítima também contou que nenhum dos familiares de Thalles conhecia Yagho Brener Calixto, 28, e que conta com a fé para superar a tragédia. "Eu não conhecia o homem. Eu não tenho como confirmar nada, no momento a gente está com a cabeça mil, sem saber o que dizer, o que fazer e é complicado. Agora é entregar na mão de Deus, só ele pode resolver tudo", desabafou.

Thalles deixou uma filha. O corpo do rapaz será sepultado hoje, às 13h, no Cemitério de Realengo (Murundu), na Zona Oeste do Rio. O velório terá início às 10h, na capela B.