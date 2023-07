A falta de iluminação na Travessa Efigênia Maria, na altura do número 14, em Sepetiba, na Zona Oeste da cidade, está absurda. O ponto está numa escuridão total e traz muita insegurança para os moradores, e também para as outras pessoas que passam por ali. Venho pedir que, por favor, enviem uma equipe para fazer os reparos necessários no local. Garanto que isso vai fazer diferença e melhorar a rotina de todos nós. Desde já, ficaremos no aguardo.