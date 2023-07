A empresa Águas do Rio realizou uma obra emergencial na Rua Professor Henrique Costa, no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, para o programa Asfalto Liso, idealizado pela prefeitura. No entanto, deixaram tudo quebrado, com buracos mal tapados e um resultado horroroso. Eles precisam voltar o mais rápido possível para refazer o serviço da forma correta.