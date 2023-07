Parque das Ruínas é rebatizado como Glória Maria

Rio - A Prefeitura do Rio renomeou o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, na Região Central da cidade, como Parque Glória Maria. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Município.



No texto do decreto, o prefeito Eduardo Paes diz considerar o "reconhecimento da personalidade e do legado da carioca Glória Maria, considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro e sua significativa contribuição para a inspiração de mais de uma geração de mulheres negras".



A decisão ainda destaca que a escolha do Parque das Ruínas se deu por conta da importância do popular ponto turístico para o município.



Em 2011, a apresentadora gravou no local, que agora leva seu nome, a Retrospectiva 2011, ao lado de Sérgio Chapelin.



Morte do ícone do jornalismo



A jornalista morreu no Rio de Janeiro no dia 2 de fevereiro deste ano, em decorrência do câncer. Na ocasião, ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade.



Ícone do jornalismo, Glória foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho. Ela deixa duas filhas, Laura e Maria.



Em 1970, uma amiga a levou para trabalhar na radioescuta da Globo. Sua estreia como repórter aconteceu na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio, em uma época em que os repórteres ainda não apareciam em vídeo. Ela passou pelo Bom Dia Rio, RJTV, Jornal Hoje, Fantástico e Globo Repórter.



Ela também cobriu a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998).

Local Histórico

O agora Parque Glória Maria é uma área pública com um centro cultural municipal.



O conjunto foi construído entre 1898 e 1902, nas ruínas do prédio onde foi a casa da grande mecenas da Belle Époque carioca, a socialite Laurinda Santos Lobo.



Conhecida como 'a marechala da elegância', Laurinda costumava reunir intelectuais e artistas nas dependências do casarão, construído como se fosse um palácio, e atualmente um projeto premiado dos arquitetos Ernani Freire e Sônia Lopes, que manteve a estrutura das ruínas agregando contemporaneidade à casa durante os trabalhos de renovação.



O local ostenta uma vista panorâmica para a Baía de Guanabara, de um lado, e para o Centro, do outro. Com o Rio aos seus pés, o mirante é um bom local para se entender a geografia da cidade, do alto do bairro de Santa Teresa.



O Parque ainda abriga um teatro, duas galerias, um palco externo, dois pátios, um quiosque com mirante e um parquinho infantil.



O Parque Glória Maria fica na Rua Murtinho Nobre, 169. O horário de funcionamento é de terça a domingo, de 9h às 16h. A entrada é gratuita.