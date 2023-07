Rede de salões oferece vagas de emprego para nova unidade em Jacarepaguá

A rede de salões Walter’s Coiffeur, empresa fundada há mais de 60 anos no Rio de Janeiro, anuncia a inauguração de unidade no Park Jacarepaguá, shopping center da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para a nova unidade, o salão está com vagas abertas para preencher o quadro de profissionais. As oportunidades são para: cabeleireiro, manicure, esteticista, além da parte administrativa da unidade, como as áreas de relacionamento, gerente comercial, estoquista e auxiliar de serviços gerais.



Atualmente a marca possui 14 unidades, com três Barbearias Walter’s, o Walter’s Concept, o e-commerce W|Shop e a Walter’s Academy — centro técnico de formação e capacitação de profissionais de beleza. São mais de 600 colaboradores e parceiros, profissionais com alto nível de conhecimento técnico, experiências e certificados nas melhores escolas internacionais.



Os interessados em participar do processo seletivo para vagas de emprego na rede de salões Walter's Coiffeur devem enviar currículo atualizado para os e-mails rh@walterscoiffeur.com.br e rh2@walterscoiffeur.com.br.