Prefeitura do Rio inicia obras de parque na Zona Oeste

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta quinta-feira (20), as obras do Parque Cesário de Melo, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. A estrutura tem previsão de ser concluída no fim de 2024 e deve ser a terceira maior da cidade.



O prefeito da cidade, Eduardo Paes, esteve na cerimônia de início das obras e apresentou como vai ser o novo Parque Cesário de Melo.

O local vai contar com uma piscina onde o maior medalhista da história da Olimpíada, o americano Michael Phelps, conquistou seis de sua coleção. Antes, a estrutura estava montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.



A inauguração deve ser feita por fases, sendo a primeira prevista para junho de 2024. O espaço vai conter a nave do conhecimento, vila olímpica, palco, quadras esportivas, área da administração e oficinas, espaço ecumênico, ginásio coberto, mirante, escada das águas, espaço para arte grafite, pista de skate e escola de espaço de desenvolvimento infantil.

Mapa das estruturas do Parque Cesário de Melo Divulgação



Como novidade, o terreno vai contar com a escada das águas que vai utilizar água de reuso filtrada, bombeada a até 20 metros de altura.



De acordo com a prefeitura, são esperados 200 mil frequentadores por mês no futuro parque. As obras devem custar R$ 213,8 milhões aos cofres públicos e terá um conceito parecido com o Parque Madureira, na Zona Norte, que foi inaugurado em 2012.



A área utilizada pelo parque será de 234 mil m², equivalentes a 30 campos de futebol, com 17 mil m² de construções.