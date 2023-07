Evento gratuito promove roda de conversa sobre visibilidade de mulheres negras

Rio - A 2ª Edição do Julho das Pretas, evento gratuito que tem o objetivo de dar visibilidade às mulheres negras no processo de superação das desigualdades de gênero e raça, acontecerá neste sábado (22). A atividade inicia às 15h, na unidade do programa Nave do Conhecimento, no Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade.O encontro promoverá uma roda de conversa sobre “A tecnologia como ferramenta para a promoção da diversidade e inclusão”, com a participação de convidadas. Também acontecerá a exposição de fotografias “Mulheres, de Olho no Tempo”.“Segundo um estudo da Unesco, somente 22% das pessoas que trabalham atualmente no setor de inteligência artificial são mulheres. No caso das mulheres negras, o número é ainda menor. Por isso precisamos urgentemente de políticas voltadas para diminuir a desigualdade no mercado de trabalho na área de tecnologia”, afirmou a secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque.Neste ano, com a temática “Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver”, o movimento faz referência à construção da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras, que acontecerá em 2025. Eles celebram anualmente o Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina-Americana e Caribenha.A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da Nave do Conhecimento