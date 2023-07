Shopping Aerotown, na Barra, será ponto de embarque para ônibus de viagem

Rio - O Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, será um novo ponto de embarque e desembarque da Auto Viação 1001. A empresa ampliou as linhas de ônibus e as extensões vão operar em direção à sete diferentes destinos do Estado do Rio. As viagens começam a partir desta sexta-feira (21).



Com a ampliação das rotas, as linhas partem do shopping e vão até os municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras e Nova Friburgo, além da possibilidade de desembarcar em outras cidades ao longo do trajeto. Para os passageiros que estão nas Regiões dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense, o embarque ocorre nas rodoviárias.



As viagens serão feitas todas as sextas, saindo do Rio para o interior. Aos domingos, os ônibus sairão dos municípios até a capital. Os valores das passagens variam de R$ 49,99 a R$69,99.



De acordo com o diretor comercial e operacional do Grupo JCA, Leandro Zulião, a oferta de pontos de embarque e desembarque oferece comodidade aos clientes. “A Barra da Tijuca é uma das regiões mais populosas da capital e possui alta procura por viagens para as cidades das regiões dos Lagos e Serrana do estado. Entendemos ser fundamental ampliarmos nossa cobertura, ainda mais levando em conta a distância de pouco mais de 25km entre a região e a Rodoviária do Rio”, explica.



Confira os dias, horários e valores:

Barra da Tijuca x Arraial do Cabo - atendendo também as cidades de Cabo Frio, São Pedro d’Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. O valor da tarifa independentemente do destino é de R$ 49,99. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 15h30 e de Arraial do Cabo às 17 horas.

Barra da Tijuca x Macaé - atendendo também Rio das Ostras, Barra do São João e Unamar. As tarifas são de R$ 54,99 (Macaé e Rio das Ostras) e R$ 49,99 (Barra do São João e Unamar). Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 16 horas e de Macaé às 16h45.

Barra da Tijuca x Búzios - atendendo também São Pedro da Aldeia. O valor da tarifa é de R$ 54,99 para ambos os destinos. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 14 horas e de Búzios às 17 horas.

Barra da Tijuca x Campos - o valor da tarifa é de R$ 69,99. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 17 horas e de Campos às 14 horas.

Barra da Tijuca x Nova Friburgo - atendendo também Cachoeiras de Macacu. O valor da tarifa é de R$ 49,99 para ambos os destinos. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 16h30 e de Nova Friburgo às 16 horas.