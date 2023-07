Peixes-pênis são avistados na Argentina e despertam curiosidade

O Urechis unicinctus é um verme aquático, com corpo medindo de 10 a 30 centímetros de comprimento e até 3 centímetros de diâmetro. O animal foi encontrado na cidade de Rio Grande, na Argentina, chamando a atenção dos pescadores e banhistas da região. A aparição ocorreu na segunda-feira, 17, e gerou curiosidade na internet pela aparência peculiar do animal.



O animal é um verme marinho de águas frias. Ele possui parentesco com os nematoides — as lombrigas, por exemplo — e com artrópodes. Geralmente são muito procurados na Coreia do Sul, pois estão na categoria de especiaria gastronômica. Além disso, muitos pescadores utilizam o Urechis unicinctus como isca para capturar robalos.



A aparição do animal já havia sido registrada em 2019, na Califórnia. Geralmente eles costumam se enterrar na areia. Entretanto, as chuvas e as ondas podem levá-los à terra, onde se acumulam nas praias.



A especiaria é conhecida na Coreia do Sul como “gaebul”, sendo vendida nos supermarcados. Os apreciadores dizem que ela tem “sabor suave”. Rica em aminoácidos, pode ser comida crua ou temperada com sal, óleo de gergelim e pimenta.



Alguns acreditam que, por conta de sua aparência ser semelhante ao pênis, a carne do verme tenha poder afrodisíaco — informação nunca comprovada cientificamente.