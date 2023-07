Ramal Gramacho-Saracuruna é fechado por falta de energia

Rio - A SuperVia informou, na tarde desta quinta-feira (20), que o ramal Gramacho-Saracuruna, com as extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, está fechado por falta de energia nas proximidades da Penha, Zona Norte do Rio. O problema já afeta passageiros que dependem do trem para se locomoverem entre as cidades do Rio e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com a concessionária que administra o serviço, técnicos atuam para restabelecer a operação o mais breve possível.

"Pelo amor de Deus, estamos largados aqui em triagem! Pelo menos voltar pra Central", pediu uma passageira nas redes sociais da SuperVia.

Em atualização.