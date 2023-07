Na Zona Norte, o bairro de Rocha Miranda pede socorro. Por onde anda o 9º batalhão? Moradores das ruas transversais à Estrada do Otaviano suplicam por providências com urgência. Todas as ruas da região estão fechadas pelo tráfico com portões de ferro e barricadas de concreto. Estamos sem acesso a serviços básicos, nem as ambulâncias vêm ao local.