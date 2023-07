Na internet, o coro dos descontentes

Apesar das críticas postadas na internet, o presidente da União Cruzmaltina reforçou que toda a escola está se dedicando ao projeto do próximo desfile:" Eu tenho 950 componentes na escola, estamos muito bem alinhados sobre o projeto. Venho recebendo apoio de todas as esferas do Carnaval".

O ex-governador cumpre medidas cautelares - uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e comparecimento mensal na Justiça - desde fevereiro, quando foi liberado do cumprimento da prisão domiciliar. Até então, ele estava preso desde 2016, após ser denunciado em 35 processos pela Operação Lava Jato, sendo 33 na Justiça Federal e dois na estadual. Condenado em 23 ações penais em âmbito federal, as penas chegam a 425 anos anos e 20 dias de prisão.

Cabral estava na cadeia por conta de um único mandado expedido pelo ex-juiz Sérgio Moro, no processo sobre recebimento de propina por irregularidades em contrato do Comperj.