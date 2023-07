Segue em tratamento pinguim encontrado em praia na Ilha do Governador

Rio - O pinguim encontrado por moradores da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na Praia dos Bancários, próximo à Colônia de Pescadores, está recebendo cuidados e tratamento devido à desidratação. O animal segue internado na Unidade de Estabilização do Rio, na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo, na Zona Sul.



Assim que seu quadro clínico for estabilizado, o simpático animal será encaminhado para o Centro de Reabilitação de Itacuruçá, em Mangaratiba, onde continuará seu tratamento. Quando estiver totalmente recuperado, o animal será devolvido para a natureza, em um processo de soltura em alto mar.



O pinguim, da espécie pinguim-de-magalhães, foi resgatado nesta quarta-feira (21), por biólogos do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Bacia de Santos.



Segundo o PMP da Bacia de Santos, foram encontrados, somente neste ano, 119 pinguins dessa espécie no Estado do Rio. O pinguim-de-magalhães é da Patagônia, no sul do Chile e da Argentina, e tem o costume de se perder no período de migração. Com isso, acabam aparecendo no litoral brasileiro.

De acordo com o biólogo marinho Guilherme Maricato, a aparição destes animais não é tão incomum quanto as pessoas acham. "No inverno, é comum que pinguins passem por aqui, principalmente no sul do Brasil. E principalmente os juvenis, por serem inexperientes, acabam aparecendo nas praias cansados e/ou debilitados da viagem", comentou.



A orientação do PMP é que a pessoa que encontrar algum animal silvestre, ligue para o número 0800-999-5151 e acione o resgate.