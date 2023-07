Ensino presencial ou a distância? Qual é a melhor modalidade?

O cenário educacional tem passado por grandes transformações nas últimas décadas, e uma das maiores mudanças é a crescente adoção do ensino a distância por pessoas de todas as idades. Com o avanço da tecnologia e a democratização da internet, o acesso ao conhecimento se tornou mais acessível para todos. No entanto, a discussão sobre qual é a melhor modalidade de ensino persiste, especialmente quando se trata do ensino técnico e do ensino superior.

O ensino presencial sempre foi o padrão tradicional, onde os alunos frequentavam fisicamente as salas de aula, tendo interação face a face com professores e colegas, além de participarem de atividades práticas em laboratórios ou campos de estágio. Por outro lado, o ensino a distância ganhou popularidade - principalmente após a pandemia - com a oferta de cursos online, possibilitando que os alunos estudem em qualquer lugar e em seus próprios ritmos e horários. Mas afinal, qual escolher?

Ensino superior: presencial ou a distância?



No ensino superior, a discussão sobre a modalidade mais adequada ganha cada vez mais destaque com número expressivos. Segundo dados do Censo da Educação Superior 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a oferta de cursos de graduação na modalidade a distância cresceu 474% em uma década, atraindo um número cada vez maior de estudantes ano após ano.

As vantagens do ensino superior a distância incluem maior flexibilidade de horários, economia de tempo e redução de custos de deslocamento. Além disso, muitas instituições têm investido em tecnologias educacionais avançadas, como ambientes virtuais de aprendizagem e videoaulas interativas, proporcionando uma experiência de aprendizado enriquecedora.

Para a estudante de administração Thaís de Lucena, de 23 anos, estudar à distância era a única possibilidade dentro da sua atual rotina como operadora de caixa de uma rede de supermercados. Com uma jornada de trabalho extensa somada ao tempo de deslocamento com transporte público, seria praticamente impossível estudar presencialmente. “Não daria tempo de chegar na aula ou até de fazer pausas, como para jantar. No EAD eu consigo me organizar com calma para as aulas, em casa, e isso só depois que chego e descanso um pouco do trabalho”, conta a jovem.

Entretanto, embora o modelo EAD ofereça muitos benefícios, também é importante analisar as estatísticas de desempenho e evasão dos alunos nessa modalidade. Ainda de acordo com o último Censo da Educação Superior, a taxa de evasão nos cursos presenciais é menor do que nos cursos a distância - que é de 62%. Isso pode indicar que a interação presencial e a atmosfera do ambiente acadêmico tradicional ainda são fatores importantes para a motivação e o sucesso acadêmico dos estudantes.



Ensino técnico: presencial ou a distância?



Já o ensino técnico é uma opção muito procurada por aqueles que desejam se especializar em áreas específicas e entrar rapidamente no mercado de trabalho. No Brasil, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem ampliado a oferta de cursos técnicos em todo o país.



Assim como nas graduações, o acesso a cursos técnicos na modalidade a distância tem crescido consideravelmente nos últimos anos, especialmente em virtude de sua flexibilidade e da possibilidade de atingir regiões com poucas opções de ensino presencial. Porém, algumas formações requerem atividades práticas e laboratoriais, o que pode ser um desafio no ensino tecnólogo a distância. Nesses casos, a modalidade presencial ainda se mostra mais vantajosa, garantindo uma formação mais completa e adequada às necessidades do mercado de trabalho.

O melhor caminho: combinando as modalidades



Diante dos dados e das análises, é relevante considerar que não há uma resposta definitiva para qual modalidade é a melhor. O ensino presencial e o ensino a distância têm suas vantagens e desafios, e a escolha dependerá das necessidades e preferências individuais de cada estudante.



Uma abordagem que tem ganhado espaço é a combinação das modalidades, conhecida como ensino híbrido. Nesse modelo, os estudantes têm acesso a conteúdos online e atividades virtuais, mas também participam de encontros presenciais para atividades práticas, discussões em grupo e interação com os professores.



Essa abordagem busca aproveitar o que cada modalidade tem de melhor, proporcionando a flexibilidade do ensino a distância e a riqueza das interações presenciais. Dessa forma, os alunos podem desfrutar de uma formação mais completa, estabelecendo um equilíbrio entre a autonomia e a colaboração.



Em última análise, a escolha entre o ensino presencial e o ensino a distância dependerá das circunstâncias individuais de cada estudante, das características do curso e da instituição de ensino. O importante é que a busca pelo conhecimento seja valorizada, independentemente da modalidade escolhida, garantindo assim um futuro promissor para os estudantes e para a sociedade como um todo.