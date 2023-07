Ramal Gramacho-Saracuruna ficou suspenso por mais de 24 horas

ramal Gramacho-Saracuruna, e precisam voltar para casa no fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (21), estão recorrendo ao ônibus ou aplicativo de transporte. Isso se deve porque a circulação neste ramal ficou s

Rio - Passageiros que utilizam o serviço de trem da SuperVia,, e precisam voltar para casa no fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (21), estão recorrendo ao ônibus ou aplicativo de transporte. Isso se deve porque a circulação neste ramal ficou s uspensa há mais de 24 horas por falta de energia

A SuperVia retomou às 18h10 desta sexta-feira (21) a circulação de trens no ramal Saracuruna. A primeira viagem paradora seguirá até a estação Saracuruna, sem os clientes precisarem fazer a baldeação na estação Gramacho. Depois de 30 minutos, partirá um trem com destino a Gramacho e, depois de mais 30 minutos, partirá um trem direto com destino a Saracuruna. Como o horário de pico é no sentido Baixada Fluminense, a concessionária está priorizando atender os passageiros na volta para a casa. As viagens no sentido Central do Brasil do ramal Saracuruna continuam suspensas.

"Gente, quando a SuperVia vai consertar o trem? Meu ônibus está lotado"; "Lá se vai mais um dia de trem ruim. Agora é ir para casa de ônibus", "Quero ir para casa logo mais. É uma vergonha para quem trabalha no Centro e tem que voltar para casa logo mais, tanto trem como ônibus", reclamaram alguns passageiros nas redes sociais antes do serviço ser retomado.. Aproximadamente 30 mil usuários que utilizam o transporte foram afetados.

Para lidar com a demanda, a Federação das Empresas de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro (Semove) disse que as empresas de ônibus que operam na Baixada Fluminense, especificamente as de Duque de Caxias, reforçaram a frota em circulação, colocando nas ruas todos os ônibus disponíveis.

A concessionária que administra o serviço disse que o transtorno pode ter sido causado pelo furto de um cabo alimentador nas proximidades da subestação de Benfica, na Zona Norte. Até o momento não há previsão de retomada do serviço. Segundo a SuperVia, técnicos trabalham no local onde ocorreu o problema.



Entenda como ficou o funcionamento



Todas as 37 estações a partir de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, incluindo as extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, permanecem fechadas. Somente os terminais da Central do Brasil, São Cristóvão, Maracanã e Triagem seguem abertos, por se tratarem de integração com outros ramais.

Ramal Saracuruna: 16



- Manguinhos

- Bonsucesso

- Ramos

- Olaria

- Penha

- Penha Circular

- Brás de Pina

- Cordovil

- Parada de Lucas

- Vigário Geral

- Duque de Caxias

- Corte Oito

- Gramacho

- Campos Elíseos

- Jardim Primavera

- Saracuruna



Extensão Guapimirim: 14



- Parque Estrela

- Santa Dalila

- Suruí

- Santa Guilhermina

- Iriri

- Magé

- Jardim Nova Marília

- Jororó

- Citrolândia

- Parada Ideal

- Jardim Guapimirim

- Parada Modelo

- Parada Bananal

- Guapimirim



- Morabi

- Imbariê

- Manoel Belo

- Parada Angélica

- Piabetá

- Fragoso

- Vila Inhomirim



A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) abriu um boletim de ocorrência para apurar o ocorrido. A agência afirma, por meio de nota, que o problema foi "causado por um cabo de rede aérea partido, na altura da estação Penha" e informa que enviou uma equipe técnica ao local.