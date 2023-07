Flanelinha é preso em flagrante no Recreio dos Bandeirantes

Rio - Um falso guardador de carros foi preso por policiais da Operação Segurança Presente, na tarde desta sexta-feira (21), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. De acordo com os agentes, o flanelinha foi encontrado com um colete azul e cinza, um crachá e um talão de estacionamento da prefeitura na Praça Heitor Bastos Tigre.



Os agentes patrulhavam a região, quando foram acionados por populares que denunciaram a prática de cobranças indevidas feitas pelo flanelinha. O falso guardador estaria cobrando valores acima do preço tabelado.

Com o flanelinha, os agentes encontraram uma lista de placas de veículos anotadas, um talão oficial e um colete parecido com o usado por guardadores oficiais.



O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde o homem foi autuado por exercício ilegal da profissão, e os materiais foram apreendidos.