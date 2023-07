Trabalhadores passam perrengues

Com a paralisação, os usuários correram para ônibus e carros de aplicativo. Ou então foram obrigados a perder o dia de batente. A esteticista de animais de estimação Janete Monteiro, 28, substituiu o trem por três conduções. "Tive que pegar um ônibus para Caxias, de lá pegar um ônibus para o Méier e outro para o Engenho Novo. É um dia que já começa ruim", reclamou.

A empregada doméstica Margarida da Silva Cardoso, de 59 anos, não conseguiu chegar ao trabalho. "Voltei para casa porque só recebo a passagem do trem", lamentou.

Porteiro no Humaitá, Jadeílson Gomes da Cruz, 29, prefere o trem a pegar ônibus lotados, mas encontrou a estação de Duque de Caxias fechada. "Lamentável a situação do estado do Rio. Nada funciona direito".