Resolvi escrever para o jornal porque acho importante dizer que não podemos normalizar a violência do Rio de Janeiro, algo que acontece com frequência. É um absurdo que a Central do Brasil seja famosa pelos assaltos nos seus arredores. Uma viatura até marca presença do lado de dentro, mas isso é fácil. Já na calçada, é cada um por si. Precisamos de policiamento do lado de fora.