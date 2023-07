Vocês poderiam nos ajudar na retirada de uma árvore que está causando acidentes? A calçada está toda quebrada devido a essa raiz da árvore e, com isso, as crianças tropeçam voltando da escola. Isso está acontecendo em Bangu, na Rua dos Açudes, em frente ao número 44, na esquina com a Avenida Santa Cruz. Fica na mesma calçada do EDI República Árabe Unida.