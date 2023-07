Fisiculturista morre após tentar levantar 210 kg na Indonésia

Indonésia - O fisiculturista Justyn Vicky, de 33 anos, morreu quando tentava fazer agachamentos com uma carga de 210 kg. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento do acidente.

Fisiculturista morre na Indonésia ao tentar fazer agachamento com 210 kg.



O pescoço de Vicky quebrou com a pressão, fazendo com que ele caísse inconsciente no chão. O caso aconteceu no último sábado (15), em Bali, na Indonésia.

O homem chegou a ser levado para um hospital local ainda com vida, mas morreu após uma cirurgia de emergência. Ele apresentava uma compressão crítica dos nervos que conectavam seu coração aos pulmões.

A academia onde aconteceu o acidente, a Paradise Bali, lamentou o ocorrido por meio de uma nota. “Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável”. Vicky costumava postar vídeos de seus treinos nas redes sociais e é figura conhecida entre os amantes de fisiculturismo no país.