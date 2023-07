Está sendo muito difícil caminhar no Calçadão de Bangu. Dezenas de camelôs ocupam as calçadas e simplesmente não existe mais nenhum lugar para os pedestres. Precisamos até andar no meio da rua, correndo o risco de atropelamento. Hoje mesmo uma moto esbarrou em uma senhora de 71 anos. Parece que a Guarda Municipal não existe aqui ou não serve para nada.