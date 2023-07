As calçadas do Jardim Primavera estão todas quebradas. Na Estrada Velha do Rosário, depois do Condomínio Parque Duque do Rosário e do Residencial Primavera Ville, o cenário é de descaso total. A prefeitura ignora e nunca conserta as calçadas. Não sou a primeira pessoa a reclamar e sei que não devo ser a última. Peço que nos ajude a divulgar esse problema.