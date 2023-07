Homem é baleado por criminoso em Bangu

Rio - Um homem, identificado como Matheus Bezerra da Silva, de 27 anos, foi ferido a tiros, na noite deste sábado (23), perto do Bangu Shopping, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e tem estado de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua dos Açudes e no local eles encontraram a vítima ferida por disparos de arma de fogo. Matheus foi alvo de tiros por um homem que estava em uma motocicleta. Após a fuga do criminoso, ele buscou abrigou no estacionamento do Shopping de Bangu até a chegada viatura.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu), que investiga o caso.

Procurado pelo DIA, o Bangu Shopping ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para manifestações.ga o caso.