O popular e o acadêmico juntos

Samba e literatura. A combinação perfeita acontece semanalmente na antiga sede da Portela, em Oswaldo Cruz, por iniciativa da rainha de bateria Bianca Monteiro. A oficina de leitura mergulha no romance 'Um Defeito de Cor', de Ana Maria Gonçalves, que inspirou o enredo de 2024. O premiado livro, de quase mil páginas, narra a trajetória de uma mulher negra em busca do filho perdido, abordando temas como ancestralidade, religiosidade e escravidão.

O MEIA HORA acompanhou o primeiro encontro na Portelinha, na última terça-feira. No bate-papo, a escritora se emocionou com as histórias de vida das participantes. Inicialmente, Ana Maria não acreditou que sua obra seria tema da Portela ao receber, em fevereiro, e-mail do carnavalesco André Rodrigues, que trabalha em parceria com Antonio Gonzaga. "Demorei uns três dias para responder. Me pareceu algo muito doido, muito grande, não esperava", revelou.

A autora mineira, que mora em São Paulo, acredita que a ideia de abordar o tema no Carnaval permite tornar o livro mais acessível. "Está atingindo um povo, que acho que não atingiria se não fosse através do samba. Me emociona muito as pessoas falando para mim, hoje, que a leitura transformou a vida delas. Muita gente fala que é uma pessoa antes e depois de ler o livro. Isso é a literatura".

Ana Maria levou cinco anos para finalizar "Um Defeito de Cor", lançado em 2006. Foram dois anos de pesquisa, um de escrita e dois de reescrita.