Sérgio Cabral marca presença em festa de lançamento do enredo de carnaval em sua homenagem

Rio - O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e seu filho, Marco Antônio Cabral, estiveram presentes no evento de lançamento do enredo de carnaval da escola de samba União Cruzmaltina, neste domingo (23), na Sede Náutica do Calabouço, no Centro da cidade. A escolha do tema causou poolêmica após o anúncio.





O político, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão pela Operação Lava-Jato, foi escolhido como homenageado pela agremiação para o desfile da Série Prata de 2024. A escola, ligada a torcedores do Vasco da Gama, deve citar a criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o teleférico do Alemão, a linha 4 do metrô e também as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que aconteceu durante o mandato de Cabral.



Segundo o presidente da agremiação, Rodrigo Brandão, o tema sobre a gestão foi escolhido com o propósito de trazer temas atuais para à avenida.



"A decisão de fazer o governador Sérgio Cabral se dá através do novo módulo de trabalho da agremiação, onde o nosso objetivo é trazer o diálogo sobre temas atuais. A agremiação percorrerá toda trajetória de vida do governador. Desde a infância, passando pelo jornalismo e adentrando em sua vida política", explicou.