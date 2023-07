Corpo do padre Roberto Barbosa de Melo é enterrado no Cemitério do caju

Rio - O corpo do cônego Roberto Barbosa de Melo, pároco da Paróquia Sagrada Família, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (24), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. Mais cedo, fiéis estiveram na Igreja Matriz da Sagrada Família para assistir às três missas celebradas em homenagem ao padre.

Por volta das 13h30, o Cardeal Dom Orani Tempesta ministrou a cerimônia. Nas redes sociais, ele homenageou Roberto, que participou de uma missa de celebração dos 10 anos da Jornada Mundial da Juventude na Arquidiocese de São Sebastião, na Glória, neste sábado.

"Faleceu em pleno exercício de seu trabalho pastoral e em unidade com a arquidiocese e preparando com alegria a comemoração dos 30 anos de sacerdócio e de serviço em sua paróquia. Temos certeza de que Deus o acolheu no festim da eternidade. Nosso abraço de esperança pascal à comunidade paroquial (matriz e capelas) Sagrada Família que sentem a perda do seu pároco, à família dos sacerdotes "de Foucauld", e a seus irmãos, sobrinhos e demais membros a quem nos unimos na esperança da vida eterna para nosso irmão. Que repouse em paz, receba a recompensa dos justos e que a luz perpétua repouse sobre ele", escreveu.

Roberto morreu aos 62 anos , dentro de sua casa, na Taquara, após sofreu um mal súbito. O padre foi ordenado presbítero no dia 14 de agosto de 1993 e nomeado pároco da Paróquia Sagrada Família em novembro do mesmo ano, onde estava até hoje. Ele também era cônego efetivo do cabido da Catedral do Arcebispado de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Fiéis, que o acompanhavam na Paróquia Sagrada Família, também se despediram do padre nas redes sociais. "Meus sentimentos a todos os familiares e muita gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer e ser acolhido por ele enquanto leigo batizado há 20 anos atrás, quando participei de alguns trabalhos pastorais com o grupo da liturgia dessa paróquia. Padre Roberto interceda a Deus por todos nós pecadores. Obrigado por tudo que você fez pela nossa igreja", postou um internauta.