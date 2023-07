Casas Bahia e Ponto têm condições especiais para clientes ‘desenrolarem’ suas dívidas do carnê

A partir de terça-feira, 25, a Via — dona das marcas Casas Bahia e Ponto — antecipa as condições do Desenrola Brasil, programa do Governo Federal de renegociação de dívidas, e oferece condições de pagamento inéditas para quitação de parcelas atrasadas de carnês.



Até o dia 31 de agosto, os clientes Casas Bahia e Ponto terão vantagens de regularizar suas parcelas atrasadas como: pagamento sem juros e multa, renegociação em até 36 vezes sem juros, entrada reduzida e quitação da dívida com descontos diferenciados — cada caso será analisado individualmente. Vale ressaltar que o cliente pode fazer o acordo de forma on-line e pagar com Pix no Portal do Carnê de ambas as marcas.



"Essa antecipação do programa possibilita que mais de 1,5 milhões de clientes com dívidas no carnê fiquem em dia e com o nome limpo. São vantagens que o consumidor só encontra diretamente conosco, em especial com o parcelamento sem juros", destaca Vital Flores leite, diretor de crédito e cobrança da Via.



Para saber mais sobre as condições de antecipação, basta acessar os canais de renegociação da Via:



Casas Bahia

- Central de Atendimento: 0800 025 8880;

- App do banQi;

- Em qualquer loja das Casas Bahia





Ponto

- Central de Atendimento: 0800 022 1400;

- App do banQi;

- Em qualquer loja do Ponto.