Vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz: Rio tem mais de 5 mil oportunidades

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.086 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.917 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 853 postos de emprego abertos em suas empresas parceiras no município, com e sem experiência, em diversos bairros nas zonas Sul, Central, Norte e Oeste, incluindo estágios, dos quais 554 para trabalhadores em geral e 299 para pessoas com deficiência. "Estamos com 40 vagas para eletricista de manutenção industrial, com salário de R$ 2.053,00 e mais 30% de periculosdade", ressalta o secretário Everton Gomes.

Os interessados devem preencher o formulário online e enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com. Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 250 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 11 mil para diversos cargos, como: Mensageiro - Hospitalar, Líder de Higienização - Hospitalar, Recepcionista, Auxiliar de Serviço Operacional, Auxiliar de serviços gerais, Vendedor Externo, Auxiliar de Logística T3, Auxiliar de movimentação de produção, Encanador - Redes de Água, Separador de cargas, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Promotor de Merchandising, Almoxarife, Técnico de Enfermagem, Técnico de Sistemas, Coordenador de Produção (Vestuário), Enfermeiro - Unidade de Terapia Intensiva e Engenheiro Civil Consultor.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 250 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (82), Engenharia (51) e Comunicação Social (40). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 34 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 23 no total e também 16 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 50 vagas. Sendo técnico em Administração (8) e Eletrotécnica (3). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.047 oportunidades de estágio, sendo que 592 para Ensino Superior.

Em Barra Mansa , há duas vagas para administração e uma para jurídico. Já em Campos , há duas vaga para administração.

Em Duque de Caxias , há três vagas para jurídico, duas para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, quatro para arquitetura e urbanismo e uma para transporte. Já em Macaé , são dez oportunidades para administração, uma para engenharia de produção, três para arquitetura e urbanismo, oito para marketing, duas para construção civil, duas para Contabilidade, uma para Elétrica – Eletrônica e três para Esportes.

Em Niterói , são treze vagas para administração, duas para construção civil, vinte para educação, duas para esportes, oito para informática, quatro para marketing, uma para jurídico, três para contabilidade, duas para design, três para engenharia de produção, duas para engenharia ambiental, uma para indústria e quatro para comunicação.



Em Nova Friburgo , há uma vaga para administração e duas para educação. Já em Petrópolis , são oito vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para educação e uma para comunicação social. Em Nova Iguaçu , há sete vagas para administração, uma para artes, duas para comunicação e duas para l icenciatura.



No Rio de Janeiro, há 187 vagas para administração, seis para ciências econômicas, 17 para comunicação social, 20 para construção civil, 36 para ciências contábeis, 24 para educação, doze para elétrica-eletrônica, 31 para informática, 32 para jurídico, 14 para marketing, nove para produção mecânica, uma para psicologia, nove para saúde, duas para química, cinco para engenharia de produção, duas para arquitetura e urbanismo, três para licenciatura, seis para telecomunicações, três para comércio exterior, quatro para design, cinco para arquivologia, uma para serviço social, cinco para turismo e lazer, uma para nutrição, três para gastronomia, duas para engenharia ambiental, uma para esportes e uma para secretariado.

Em Teresópolis , há duas vagas para administração, uma para informática, quatro para jurídico e uma para licenciatura. Em Três Rios , há uma oportunidade para comunicação social.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 455 vagas. Em Barra Mansa , são 14 para Aprendiz.

Em Campos , há oito ofertas para Ensino Médio e uma para Aprendiz. Em Duque de Caxias , existem três oportunidades para Técnico em Administração e uma para Aprendiz.

Em Macaé , são 34 oportunidades para Aprendiz, quinze de Ensino Médio, uma para técnico em administração, duas para técnico em informática, uma para técnico em mecânica, uma para técnico em elétrica-eletrônica e uma para técnico em turismo.

Em Niterói , são 74 vagas para Aprendiz, treze de Ensino Médio, uma em técnico em elétrica-eletrônica, uma em técnico em segurança, uma em técnico em administração e uma para técnico em Informática.

Em Nova Friburgo , são onze oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para técnico em administração. Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz. Já em Nova Iguaçu , são duas vagas para Aprendiz e uma para técnico em administração.



No Rio de Janeiro , há 144 vagas para Aprendiz, 54 para Ensino Médio, 17 de técnico em administração, 25 em elétrica-eletrônica, quatro de técnico em indústria, três de técnico em informática, uma em técnico em saúde, três de técnico em química, uma de técnico em segurança do trabalho e três para técnico em construção civil.

Em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Já em Resende , há três oportunidades para Ensino Médio.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 118 vagas. São 49 oportunidades para Jovem Aprendiz e 69 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Panificaria, comércio e restaurante.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site Para estágio, há oportunidades no ramo alimentício e de atendimento ao público.Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) possui 2.553 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.051 vagas de emprego com carteira assinada. Para os estudantes que procuram por estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existem 1.502 chances em vários municípios do Rio de Janeiro.

O destaque da região Metropolitana são as vagas abertas por uma grande empresa internacional de comércio digital, que oferece salários de até R$ 13.200 para gerente de grandes contas e designer gráfico. Ambas as oportunidades são totalmente remotas e exigem experiência, Ensino Superior completo e inglês fluente. Com a mesma remuneração, existem ainda oportunidades para engenheiro civil, inclusive recém-formados. Os que se enquadram nesses perfis devem procurar o posto Sine de Sulacap ou qualquer outro mais próximo.

Ainda na região Metropolitana há outras oportunidades com bons salários, tais como desenhista industrial gráfico (R$ 6.500), gerente de loja (R$ 3.960) e mestre de obras (R$ 6.500). Também são oferecidas 469 vagas para pessoas com deficiência (PcD), a maioria na área de saúde, como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, eletrotécnico e comprador.

Para quem busca emprego na região Serrana , há 55 oportunidades com salário médio de R$ 1.320 e exigência do Ensino Médio completo. Para auxiliar de linha de produção, no bairro de Várzea, são 14 vagas, sem necessidade de experiência, e outras 10 para motorista de caminhão, com remuneração de R$ 2.640 e experiência anterior exigida.

No Médio Paraíba , a captação de vagas reuniu 50 oportunidades, 30 das quais exclusivas para PcDs, tais como empacotador, operador de caixa e repositor de mercadorias, todas para o centro de Barra do Piraí .

Os interessados devem acessar o site http://www.trabalho.rj.gov.br/

Grupo GR

O Grupo GR está com inscrições abertas para 5 vagas de emprego no Rio. São 2 vagas para bombeiro civil, 2 para auxiliar de limpeza e uma para mensageiro. Os candidatos selecionados receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado.

As informações sobre as vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa ( www.grupogr.com.br ), no ícone Trabalhe Conosco.

Radix

A empresa global de engenharia e tecnologia, está com oportunidades reservadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, são 10 vagas afirmativas para profissionais recém-formados ou estudantes em fase de conclusão da graduação, em todas as áreas de engenharia relacionadas à tecnologia.